La perla di Messi al Mondiale per Club | il portiere del Porto resta sorpreso dalla sua punizione

In una sfida mozzafiato tra Inter Miami e Porto, Lionel Messi incanta con una punizione da vero virtuoso, lasciando il portiere avversario senza parole. La sua abilitĂ e talento si confermano ancora una volta come una vera perla del calcio mondiale, regalando emozioni e sogni ai tifosi di tutto il mondo. Scopriamo insieme i dettagli di questa incredibile esibizione che resterĂ impressa nella storia del calcio.

La punizione spettacolare di Lionel Messi al Mondiale per Club nel match tra il suo Inter Miami e il Porto. Il gol dell'argentino è una perla che sorprende anche il portiere dei portoghesi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Inter Miami-Porto LIVE 2-1: rimonta completata, perla di Messi su punizione! - L’Inter Miami conquista il pubblico con una rimonta emozionante, culminata in una spettacolare punizione di Messi al 54’.

L'Inter Miami di Lionel Messi torna in campo per la seconda giornata del Mondiale per Club FIFA 2025, decisa a trovare la prima vittoria nel girone. Di fronte, i campioni portoghesi del Porto, anch'essi reduci da un pareggio nel primo turno.

Roberto #Baggio ha fatto visita al ritiro dell'Inter Miami in occasione del Mondiale per Club. Inevitabile l'incontro con Leo #Messi

