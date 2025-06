La parrocchia Santa Famiglia in pellegrinaggio giubilare a Roma

La parrocchia Santa Famiglia di Palmi si è immersa in un pellegrinaggio giubilare a Roma, un’esperienza intensa di fede e fraternità. Le due giornate, ricche di spiritualità, hanno rafforzato il senso di comunità tra i fedeli, culminando in momenti di profonda riflessione e preghiera. Un viaggio che ha rinvigorito lo spirito e consolidato i legami tra i partecipanti, lasciando un segno indelebile nel cuore di tutti.

Due giornate dense di spiritualità e comunione fraterna hanno scandito il pellegrinaggio a Roma della parrocchia Santa Famiglia di Palmi, svoltosi lo scorso 14 e 15 giugno in occasione dell'Anno Giubilare e organizzato in collaborazione con l'agenzia Calago Viaggi. Guidati dal parroco, don.

