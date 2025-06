La parrocchia di Malmissole torna a ospitare la tradizionale Festa d' estate

La parrocchia di Malmissole si prepara a riaccogliere la sua amata Festa d’estate, giunta ormai alla 14ª edizione. Da giovedì 19 a martedì 24 giugno, nell’incantevole cornice di via Trentola, il paese si anima con sapori autentici e momenti di festa, grazie alla passione delle mani esperte che preparano delizie romagnole. Un’occasione imperdibile per vivere tradizione, allegria e buon cibo: non mancate!

Torna per la sua 14esima edizione la Festa d'estate promossa dalla parrocchia di Malmissole. Da giovedì 19 e fino a martedì 24 giugno nell'area parrocchiale di via Trentola, a partire dalle 19 si aprirà lo stand gastronomico con la cucina tipica romagnola realizzata dalle mani esperte delle.

