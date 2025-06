La pappa al pomodoro de Il Marchese conquista la Sardegna

La pappa al pomodoro de Il Marchese conquista la Sardegna, portando un tocco di innovazione e sapore direttamente dal cuore di Firenze. Dopo il successo a Roma e Milano, il ristorante apre le sue porte nel suggestivo scenario di Poltu Quatu, pronto a sorprendere con la sua cucina d’autore e il primo Amaro Bar d’Europa. È l’inizio di un’avventura gastronomica che promette di lasciare il segno anche in Toscana e oltre.

Firenze, 19 giugno 2025 – Da Roma a Milano. E poi la Sardegna con l’obiettivo di ’rompere’ anche il mercato della Toscana. Inizia un nuovo entusiasmante capitolo de Il Marchese, il ristorante che vanta il primo Amaro Bar d’Europa, di Davide Solari e Lorenzo Renzi, presente sia a Roma, che a Milano, che arriva con la sua cucina e la sua mixology d’autore in Sardegna per inserirsi all’interno del complesso di Poltu Quatu in una formula pop-up, ossia per tutta la stagione estiva del 2025. Il nuovo locale, con 80 coperti totali, la maggior parte dei quali distribuiti nello splendido terrazzamento con vista sull'insenatura verdeggiante del fiordo di granito di Poltu Quatu, sorprendente gemma nascosta nel cuore della Costa Smeralda. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La pappa al pomodoro de Il Marchese conquista la Sardegna

