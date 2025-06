La pace diventa filo conduttore della performance artistica di Alberto Casiraghy e Giovanni Tamburelli

trasformeranno la pace in un filo conduttore di una performance artistica coinvolgente e significativa. Un’occasione unica per immergersi in un pomeriggio di cultura, emozioni e riflessioni, celebrando il solstizio d’estate con creatività e dialogo tra arte e letteratura. Non mancate a questo evento speciale che promette di accendere i sensi e il cuore di tutti i partecipanti.

La Fondazione Tito Balestra di Longiano celebra il giorno del solstizio d'estate con un pomeriggio all'insegna dell'arte, della letteratura e del gioco. Sabato 21 giugno alle ore 18 nella corte all'ombra del castello Malatestiano di Longiano gli artisti Alberto Casiraghy e Giovanni Tamburelli.

