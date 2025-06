La One UI 8 beta si avvicina a Galaxy S25 Edge e ai Galaxy S24; novità per Game Booster

Preparati a scoprire le innovative funzionalità di One UI 8 Beta, che sta per debuttare sui Galaxy S25 Edge e Galaxy S24. Tra le novità più attese ci sono aggiornamenti rivoluzionari per Game Booster, pensati per migliorare la tua esperienza di gioco. I test sono ufficialmente partiti, portando con sé promesse di performance ancora più sorprendenti. Resta con noi per scoprire tutte le anteprime di questa evoluzione software.

Partono i test della One UI 8 su Samsung Galaxy S25 Edge e sui tre Galaxy S24. Due novità arriveranno su Game Booster.

Samsung presenta Galaxy S25 Edge: un nuovo standard per il design ultrasottile - Samsung ha svelato il Galaxy S25 Edge, un dispositivo che segna il nuovo standard per il design ultrasottile.

Ecco l'unboxing di Samsung Galaxy S25 Edge, che noi preferiremmo sempre chiamare S25 Slim. Anche la confezione è super sottile, ma per farvi capire quanto è sottile lo sm

