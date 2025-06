La nuova Starship esplode sulla piattaforma di test | avrebbe dovuto volare a fine mese

La tanto attesa Starship, simbolo dell’ambizione spaziale, ha dato vita a un potente spettacolo di fuoco durante un rifornimento di test. La navicella numero 36, destinata a spiccare il volo entro fine mese, si è trasformata in una gigantesca palla di fiamme, mettendo in discussione i piani di Elon Musk e la corsa verso le stelle. Ma cosa significa tutto questo per il futuro della colonizzazione spaziale? Scopriamolo insieme.

La navicella numero 36 è esplosa in una gigantesca palla di fuoco durante il rifornimento di propellente in vista di un test statico dei motori in previsione del decimo volo di test.

