la nuova direttiva per sequestrare i mezzi

Una nuova direttiva per contrastare il fenomeno degli abbandoni illegali e soprattutto sequestrare amministrativamente i mezzi con cui vengono portati in giro i rifiuti delle lavorazioni tessili in base al codice della strada. E’ quella che ha diffuso nei giorni scorsi il procuratore di Prato Luca Tescaroli a tutte le forze dell’ordine, alla polizia municipale e al dipartimento di prevenzione dell’Asl cercando un escamotage per fare in modo che i mezzi usati per lo smaltimento illegale non siano più disponibili per chi esegue gli abbandoni illeciti, sia il datore di lavoro che li predispone sia l’esecutore materiale. 🔗 Leggi su Lanazione.it