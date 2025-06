la nuova atalanta samardzic al rilancio juric punta sul serbo idea ilic in mediana insieme a sulemana

La nuova Atalanta di Juric si appresta a brillare con Lazar Samardzic protagonista indiscusso. Dopo un inizio altalenante, il talentuoso serbo classe 2002 è pronto a riscattarsi e a rilanciare le ambizioni nerazzurre. Con il ritorno alla forma e la strategia del tecnico serbo, il suo ruolo al centro del progetto si fa sempre più cruciale. La sfida ora è dimostrare tutto il suo valore: il futuro della Dea dipende anche da lui.

BERGAMO Nella nuova Atalanta di Ivan Juric reciterà un ruolo da protagonista Lazar Samardzic, appena riscattato a titolo definitivo dall'Udinese per 20 milioni. Il fantasista serbo classe 2002 è chiamato a un riscatto dopo una prima stagione in nerazzurro sotto tono. Due acuti autunnali decisivi contro Bologna e Monza, una rete in Champions. Poi, con l'arrivo del freddo, l'ex Udinese si è congelato, senza risvegliarsi a primavera. Il suo ultimo gol a metà dicembre in Coppa Italia, nel 6-1 al Cesena. Stagione da 44 presenze con 5 gol, ma nel 2025 il serbo non ha mai impattato, finendo per uscire dalle rotazioni di Gasperini.