La Notte Rosa è festa | il nuovo tormentone estivo di Betobahia

Preparati a vivere l’estate al massimo con “La Notte Rosa è Festa”, il nuovo brano di Betobahia che sta conquistando le playlist di tutta Italia. Scritto e prodotto da Alberto Pazzaglia, questo energico inno house-dance promette di diventare il tormentone della stagione, accompagnando le notti di festa con ritmo e passione. Un vero e proprio invito a ballare e lasciarsi trasportare dall’atmosfera unica della Notte Rosa: pronta a unirti alla rivoluzione musicale?

Si intitola "La Notte Rosa è Festa" il nuovo brano scritto e musicato da Alberto Pazzaglia, alias Betobahia, che alla vigilia del weekend di festa lancia un nuovo inno-tormentone dedicato alla Notte Rosa. Un brano house-dance carico e intenso, pensato per far ballare il pubblico in questa estate. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it © Cesenatoday.it - "La Notte Rosa è festa": il nuovo tormentone estivo di Betobahia

