La Nargi in Aula ha detto cose gravi Gubitosa si appella alla città

Le recenti dichiarazioni del sindaco Laura Nargi in Consiglio comunale hanno scosso l'opinione pubblica, rivelando aspetti allarmanti sulla sua esperienza di minacce e pressioni per un intero anno. Un episodio che solleva interrogativi sulla trasparenza e la tutela delle istituzioni locali. È fondamentale analizzare con attenzione quanto affermato, perché il suo caso potrebbe segnare un punto di svolta nel rapporto tra amministratori e cittadini, ecco perché la nostra attenzione deve rimanere alta.

Tempo di lettura: 2 minuti " Le parole pronunciate dal sindaco Laura Nargi in Consiglio comunale h anno degli aspetti a tratti allarmanti perché, in una sede pubblica e istutuzionale, ha dichiarato che per un anno intero è stata praticamente minacciata, arrivando ad ammettere che ha cercato di salvaguardare gli interessi particolari di quello schieramento. Per questo la Nargi va aiutatoa, ma assolutamente non non nel sostenerla politicamente, ma nel trovare la forza di uscire fuori da questa problematica". Non usa mezzi termini il parlamentare Irpino Michele Gubitosa, Presidente nazionale del M5S, commentando i fatti del Consiglio comunale di ieri.

