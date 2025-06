La musica dei Pooh le feste ai quartieri e l' incontro con Ferruccio Laviani | gli eventi

Scopri le emozioni di oggi, 19 giugno, nell'Aretino: dalla magia dei Pooh alle feste nei quartieri e all'incontro con Ferruccio Laviani. Un'occasione unica per immergersi nella cultura, musica e convivialità locali. Vuoi condividere un evento? Scrivi a [email protected] o inseriscilo autonomamente nel nostro calendario. Non perdere l'opportunità di essere protagonista delle attività che rendono speciale la nostra comunità!

Ecco gli eventi di oggi, 19¬†giugno,¬†nell'Aretino. Per segnalare incontri, manifestazioni e momenti dedicati alla cultura, scrivete a¬†[email protected]. √ą anche¬†possibile inserire l'evento in autonomia nel nostro calendario, direttamente¬†QUI. Calendario delle Sagre 2025 Gli. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it ¬© Arezzonotizie.it - La musica dei Pooh, le feste ai quartieri e l'incontro con Ferruccio¬†Laviani: gli eventi

In questa notizia si parla di: eventi - musica - pooh - feste

Incontri, mostre, musica e food, con la F1 Imola si trasforma in una Fan Zone allargata: la mappa degli eventi - Imola si prepara a vivere un’indimenticabile esperienza durante il weekend di Formula 1, trasformando la città in una fan zone vibrante.

Letojanni (Me) 10 luglio 2025 Concerto - Anna Tatangelo #concerti #manifestazioni #festeinsicilia #jazz #cori #eventimusicali #gospel #cori #corali #luglio2025 #letojanni #messina Vai su Facebook

La musica dei Pooh, le feste ai quartieri e l'incontro con Ferruccio Laviani: gli eventi; Concerto allo Spazio Conad di Rivoli, con i Pooh Regeneration al ritmo coinvolgente della musica; Festival della paella valenciana e della sangria.

Dove andare in Friuli questo weekend: sagre, eventi e feste da non perdere - Il fine settimana del 14 e 15 giugno 2025 accende i riflettori sulle piazze, i campi sportivi e i borghi del Friuli Venezia Giulia, trasformandoli in teatri a cielo aperto di convivialità, folklore e ... Segnala nordest24.it

I Pooh in concerto a Venezia: festa per la musica e per la città (VIDEO) - I Pooh in concerto a Venezia, con due date in Piazza San Marco: una festa per la musica e una festa ... Si legge su lavocedivenezia.it