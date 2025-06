La morte di Marise Wipani | era la Kanae di Xena

La triste notizia della scomparsa di Marise Wipani, amata interprete della Kanae in Xena: Warrior Princess, ha sconvolto i fan di tutto il mondo. Attrice neozelandese di talento, ha lasciato un segno indelebile nel cuore di chi ha seguito le sue reinterpretazioni memorabili. Morta il 6 giugno, proprio nel giorno del suo 61° compleanno, la sua perdita rappresenta un vuoto nel mondo dello spettacolo e tra gli appassionati. La sua memoria vivrà sempre nei suoi ruoli iconici e nel nostro ricordo.

Per tutti era la Kanae di Xena. Marise Wipani, attrice neozelandese nota per i suoi ruoli in serie cult come Xena: Warrior Princess e Soldier, Soldier, è morta il 6 giugno, proprio il giorno del suo 61esimo compleanno, solo oggi le news sulla sua scomparsa, la causa della morte è stato un cancro al seno, . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - La morte di Marise Wipani: era la Kanae di Xena

