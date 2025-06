La moda fra algoritmi e creatività, formatori capaci per domare l’Ai.

Nel cuore di Firenze, tra innovazione e creatività, si è acceso il dibattito sulla rivoluzione dell'intelligenza artificiale nel mondo della moda. Con l’obiettivo di plasmare un futuro sostenibile e all’avanguardia, la sfida è formare professionisti capaci di domare gli algoritmi e trasformarli in strumenti di successo. Alla luce di queste riflessioni, si apre una domanda: quale sarà il ruolo dei formatori in questa nuova era?

Scandicci (Firenze), 19 giugno 2025 – L’intelligenza artificiale salverà la filiera della moda? Il dibattito è aperto, se ne è parlato ieri a “Lineapelle on the road”, il format itinerante per la modernizzazione del comparto voluto da Lineapelle che ha fatto tappa nella sede della fondazione Mita. E proprio sulla qualità della formazione, e sulla necessità di avere formatori capaci, in grado di creare percorsi virtuosi verso il rilancio della filiera si dibatte molto in queste ore soprattutto fra gli addetti ai lavori. La Toscana è la locomotiva nazionale del comparto. Per l’Istat, con 12,35 miliardi la regione è di gran lunga la prima per importanza davanti a Veneto e Lombardia. 🔗 Leggi su Lanazione.it