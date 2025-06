La Missa Brevis inaugura la nuova stagione dell' Estate musicale frentana

Preparati a vivere un'eccitante avventura musicale: la Missa Brevis inaugura la nuova stagione dell’Estate Musicale Frentana, promettendo emozioni e atmosfere uniche. Venerdì 20 giugno alle 18, nella suggestiva chiesa di Santa Maria Maggiore a Lanciano, lasciati conquistare dalla magia delle note di Jacob de Haan. L’ingresso è libero: non perdere questa occasione di scoprire un capolavoro che ti affascinerà dall’inizio alla fine.

Anche quest'anno la stagione dell'Estate Musicale Frentana si aprirà con la Missa Brevis. L'appuntamento è per venerdì 20 giugno, alle ore 18, nella rinnovata chiesa di Santa Maria Maggiore a Lanciano. L'ingresso è libero. La Missa Brevis, composta da Jacob de Haan, compositore olandese.

