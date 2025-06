La Mille miglia sfiora Viterbo e FdI si lamenta | Persa occasione per valorizzare la città

La Mille Miglia ha sfiorato Viterbo, offrendo un'occasione insperata di valorizzazione che l'amministrazione locale ha lasciato sfuggire. La capogruppo di Fratelli d’Italia, Laura Allegrini, insieme al responsabile regionale del dipartimento turismo, evidenziano come questa mancanza rappresenti una perdita importante per la città dei papi, chiamando a raccolta le energie per trasformare queste opportunità in autentico sviluppo e visibilità. È giunto il momento di agire e non perdere più occasioni simili.

“La Mille miglia è passata, ma Viterbo è rimasta spettatrice silenziosa". Ad attaccare la mancata promozione dell'evento automobilistico nella città dei papi da parte dell'amministrazione comunale, è la capogruppo FdI Laura Allegrini e il responsabile regionale del dipartimento turismo dello. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it © Viterbotoday.it - La Mille miglia sfiora Viterbo e FdI si lamenta: "Persa occasione per valorizzare la città"

