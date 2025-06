La Mille Miglia a Sansepolcro | un successo di pubblico passione e bellezza

Sansepolcro ha vissuto un’indimenticabile celebrazione di eleganza, passione e tradizione con la Mille Miglia 2025. La città si è trasformata in un meraviglioso palcoscenico, accogliendo con entusiasmo le vetture storiche e le Ferrari del Ferrari Tribute, regalando a visitatori e appassionati momenti di pura magia. Un evento che ha confermato ancora una volta il fascino senza tempo di questa icona automobilistica, lasciando un’impronta indelebile nel cuore di tutti.

Arezzo, 19 giugno 2025 – Sansepolcro ha accolto con entusiasmo la Mille Miglia 2025, la “Corsa più bella del mondo”, trasformando la città in un palcoscenico d’eccellenza per il passaggio delle auto storiche e delle Ferrari del Ferrari Tribute. Il centro storico ha fatto da cornice all’arrivo delle straordinarie vetture d’epoca, che nel primo pomeriggio hanno sfilato per apporre il timbro ufficiale in Piazza Torre di Berta, regalando a cittadini, turisti e appassionati un momento emozionante e irripetibile. A fare da anteprima, in tarda mattinata, l’arrivo delle Ferrari partecipanti al Tribute, che sono state esposte in Viale Diaz, affascinando il pubblico con eleganza e potenza. 🔗 Leggi su Lanazione.it