La Milanesiana fa tappa a Rimini Lo spettacolo di Enrico Ruggeri per celebrare i 40 anni di carriera

La Milanesiana arriva a Rimini, portando con sé un omaggio straordinario a Enrico Ruggeri, artista che celebra 40 anni di carriera. Al Teatro Amintore Galli, tra parole e note, si apre un dialogo tra musica e scrittura, fondamentali nel plasmare le emozioni e le storie di tutti noi. Un evento imperdibile per gli amanti della cultura, che unisce talento, passione e creatività in un'occasione unica. Non perdere questa magia da vivere insieme!

La Milanesiana, festival culturale itinerante ideato e diretto da Elisabetta Sgarbi, fa tappa al Teatro Amintore Galli di Rimini con una serata dedicata alla scrittura e alla musica che accompagnano le nostre vite, in collaborazione con Regione Emilia-Romagna, Visit Romagna e Comune di Rimini. 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - La Milanesiana fa tappa a Rimini. Lo spettacolo di Enrico Ruggeri per celebrare i 40 anni di carriera

La Milanesiana a Faenza con i Tre allegri ragazzi morti e gli Extraliscio: uno spettacolo in arrivo anche a Cervia; Una Notte Rosa da tutto esaurito, Gnassi: L'evento dimostra la voglia di farcela della Romagna.

