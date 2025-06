La mia compagna ha portato mio figlio di 18 mesi a Teheran per conoscere i nonni Ora sono lì senza latte e pannolini Io non dormo più

In un turbine di emozioni e preoccupazioni, una famiglia italiana si trova a fronteggiare l’imprevisto: il viaggio del piccolo Salvatore a Teheran ha portato a un momento di attesa e ansia, senza latte e pannolini, tra notti insonni e speranze di un rapido ritorno. La situazione, ormai critica, richiede tutta la forza e il sostegno possibile per riunire i propri cari al più presto.

Ore di ansia per Salvatore Politi, ginecologo dell’ospedale Maggiore di Parma. La convivente è un’architetta iraniana di 36 anni. “Spero che riescano a farli rientrare il prima possibile”. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - “La mia compagna ha portato mio figlio di 18 mesi a Teheran per conoscere i nonni. Ora sono lì, senza latte e pannolini. Io non dormo più”

“La mia compagna e mio figlio di 18 mesi scappati da Teheran, senza latte e pannolini, bloccati là” - Ore di ansia per Salvatore Politi, ginecologo dell’ospedale Maggiore di Parma, pronto a partire per andare a recuperare la convivente, 36enne iraniana, da 13 ... Secondo bologna.repubblica.it

