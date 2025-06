La mia compagna e mio figlio di 18 mesi scappati da Teheran senza latte e pannolini bloccati là

Un racconto di tensione e speranza al confine tra Iran e Italia. La fuga improvvisa di una giovane madre e di suo figlio di 18 mesi, senza bagagli essenziali, ha scatenato ore di ansia per Salvatore Politi, ginecologo dell’ospedale Maggiore di Parma. Determinato a riportarli in salvo, si prepara a partire: un gesto di amore e dedizione che dimostra come il cuore possa superare ogni ostacolo.

Ore di ansia per Salvatore Politi, ginecologo dell’ospedale Maggiore di Parma, pronto a partire per andare a recuperare la convivente, 36enne iraniana, da 13 anni in Italia, e il piccolo: “Erano andati a trovare i nonni”. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - “La mia compagna e mio figlio di 18 mesi scappati da Teheran, senza latte e pannolini, bloccati là”

In questa notizia si parla di: compagna - figlio - mesi - scappati

Roma: donna uccisa a Fregene, fermata la compagna del figlio - A Fregene, una tragica vicenda ha scosso la comunità: Stefania Camboni, 58 anni, è stata uccisa con 15 coltellate.

Senza un padre, la vita di un figlio è priva di guida. Rispettiamo questa figura. Vai su Facebook

SCAPPA SUL TETTO DOPO AVER PICCHIATO LA COMPAGNA: ARRESTATO GRAZIE ALLA CHIAMATA DEL FIGLIO MINORENNE; Il papà scappa negli Usa con il figlio di 7 mesi. La Farnesina conferma ricerche in California e Arizona; Quarto, padre scappa col figlio: poi lo riporta a casa di una parente.

“La mia compagna e mio figlio di 18 mesi scappati da Teheran, senza latte e pannolini, bloccati là” - Ore di ansia per Salvatore Politi, ginecologo dell’ospedale Maggiore di Parma, pronto a partire per andare a recuperare la convivente, 36enne iraniana, da 13 ... Lo riporta bologna.repubblica.it

Pietramelara, litiga con la compagna e scappa con il figlio: «Aiutatemi a trovarlo» - Dopo aver aggredito la compagna ha preso il loro figlio di undici anni, lo ha fatto salire in macchina ed è scappato facendo perdere le tracce. Riporta ilmattino.it