La Merysse Band in concerto al Parco San Giacomo

Preparatevi a vivere una serata indimenticabile sotto le stelle: sabato 28 giugno alle 21, il Parco San Giacomo di Borgo Roma si trasformerà in un palcoscenico magico per la Merysse Band. Con la sua voce coinvolgente e brani originali, Maria Teresa De Pierro, nota come Merysse, vi conquisterà con un concerto gratuito all’aperto, tra emozionanti inediti e versioni speciali di cover. Non mancate, sarà un’esperienza da non dimenticare!

Merysse in concerto al Parco San Giacomo di Verona - musica autentica e coinvolgente che unisce le persone e valorizza la cultura locale. Il suo talento e la sua passione si traferiscono in ogni nota, rendendo il prossimo concerto al Parco San Giacomo di Verona un evento imperdibile.

