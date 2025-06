La maturità senza ideologia mette tutti d' accordo

una linea equilibrata e democratica, scegliendo argomenti che stimolano il confronto senza schierarsi. La maturità di quest’anno dimostra come una proposta imparziale possa unire, piuttosto che dividere, offrendo a studenti e docenti un terreno comune di riflessione. Un esempio che potrebbe indicare la strada per un dialogo più costruttivo anche nel mondo della scuola e oltre.

Le tracce proposte dal Ministero della Pubblica Istruzione per l’esame di maturità quest’anno hanno generato un consenso quasi unanime. Era avvenuto in rari casi in passato, quando spesso i temi assegnati avevano suscitato polemiche e attacchi dalle opposte parti politiche. Come è potuto avvenire questo piccolo “miracolo”, di cui va dato senza dubbio merito al Ministro Valditara? Credo che la chiave di questo successo consista nell’aver tenuto fuori dalle tracce l’ideologia, puntando tutto sulla cultura senza aggettivi (quindi né di destra e né di sinistra). E sollecitando uno sguardo sul presente fatto di onestà intellettuale e di buon senso pratico. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it