La Marchesa d’Aragona si è sposata per la terza volta – Foto

Daniela Del Secco, la elegante Marchesa d’Aragona, conquista ancora i cuori con il suo spirito giovane e la passione eterna per l’amore. A 73 anni, ha deciso di riscrivere la propria storia sentimentale, celebrando un nuovo capitolo tra sorrisi e promesse. La sua storia ci ricorda che l’amore non ha età e che ogni giorno può essere un’occasione per rinascere. Scopriamo insieme i dettagli di questa felice rinascita.

Daniela Del Secco, meglio conosciuta come la Marchesa d'Aragona, si è sposata per la terza volta a 73 anni.

