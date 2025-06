La mantide di Parabiago Oliva scrive alla famiglia Ravasio | Il vostro Fabio era una persona perbene un errore essermi fidato di Adilma

Nel cuore di Parabiago, una lettera sconvolgente emerge nel processo per la tragica scomparsa di Fabio Ravasio, coinvolgendo Fabio Oliva, la mantide di Parabiago. Un messaggio scritto nel carcere di Busto Arsizio rivela dettagli inquietanti sulla vita di famiglia e le dinamiche che hanno preceduto la drammatica perdita. La vicenda si infittisce, tra fiducia tradita e misteri da chiarire, lasciando un segno indelebile nella comunità e nelle vite di chi conosceva Fabio.

Parabiago (Milano), 19 giugno 2025 – È stata acquisita agli atti durante l’ultima seduta del processo per la morte di Fabio Ravasio la lettera scritta dal carcere il 18 settembre 2024 da Fabio Oliva, il meccanico alla sbarra con altre sette persone per l’omicidio del parabiaghese investito il 9 agosto 2024. Una lettera scritta dal carcere di Busto Arsizio al padre e alla madre di Ravasio. "In casa comandava soltanto lei. Marcello era come un cagnolino" "Vi scrivo dal carcere” . “Mi chiamo Fabio Oliva e sono il meccanico a cui vostro figlio e la sua compagna si rivolgevano abitualmente per la manutenzione e la revisione delle loro autovetture. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La mantide di Parabiago, Oliva scrive alla famiglia Ravasio: “Il vostro Fabio era una persona perbene, un errore essermi fidato di Adilma”

