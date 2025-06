La mamma della donna trovata morta a Villa Pamphili | L'ho riconosciuta dai tatuaggi

In un dramma che scuote la capitale, la mamma di Anastasia Trofimova riconosce i tatuaggi come quelli di sua figlia, svelando un legame emotivo e misterioso con il tragico evento avvenuto a Villa Pamphili. La sua testimonianza apre uno squarcio sulla complessità della vicenda, lasciando intendere che dietro a questa tragedia si celino segreti ancora da svelare. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli di questa triste vicenda.

"Sono i tatuaggi di mia figlia", queste le parole della mamma di Anastasia Trofimova, la donna trovata morta insieme alla figlia di un anno Andromeda a Villa Pamphili. 🔗 Leggi su Fanpage.it

“E’ mia figlia Anastasia la ragazza morta a Villa Pamphili”: Su richiesta della Procura di Roma, “Chi l’ha visto?” ha fornito il nome della donna che ha contattato il programma dalla Russia e i dati che lei ha riferito sull’identità della giovane mamma ritrovata senz Vai su Facebook

«È mia figlia la sconosciuta morta a Villa Pamphili»: una donna in Russia dice di essere sua madre. La procura conferma, «si chiama Anastasia Trofimova»; La mamma della donna trovata morta a Villa Pamphili: “L’ho riconosciuta dai tatuaggi”; La donna morta a villa Pamphili è Anastasia Trofimova. La mamma la riconosce a 'Chi l'ha visto?'.

Anastasia Trofimova, la donna morta a Villa Pamphili era russa e aveva 28 anni. L'incontro con Kaufmann appena arrivata a Malta - Questo il nome della donna trovata morta nel pomeriggio del 7 giugno a Villa Pamphili, Roma, a poche centinaia di metri dal cadavere della sua bambina. Lo riporta leggo.it

Villa Pamphili, donna dalla Russia a “Chi l’ha visto?”: «È mia figlia Anastasia Trofimova la sconosciuta trovata morta» - Si chiamava Anastasia Trofimova la giovane mamma trovata morta a Villa Pamphili, con la figlia, Andromeda. Da ilgazzettino.it