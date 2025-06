La linea ferroviaria Pisa-Livorno chiusa per lavori | Per aumentare il trasporto di armi al più grande arsenale Usa in Ue

La linea ferroviaria Pisa-Livorno è stata chiusa dal 10 al 20 giugno, tra le 9.50 e le 12.50, per lavori di rinnovo degli scambi e dei binari a Tombolo. Tuttavia, dietro questa interruzione si cela un inquietante sospetto: il vero motivo potrebbe essere un aumento del trasporto di armi verso il più grande arsenale USA in UE, alimentando dubbi e questioni di sicurezza. Una decisione che solleva molte domande sulla trasparenza e le reali finalità di tali interventi.

Chiuso per guerra. Dal 10 al 20 giugno, tra le 9.50 e le 12.50, la circolazione ferroviaria tra Pisa e Livorno è totalmente interrotta. Per pendolari e turisti che aspettano inutilmente il loro treno nelle stazioni delle due città toscane, la spiegazione arriva gracchiante dagli altoparlanti: “Lavori di completamento del rinnovo degli scambi e dei binari a Tombolo ”. Finora i cantieri avevano operato di notte, senza interferire con la circolazione. Ma ora, come scrive Rete ferroviaria italiana (Rfi) sul suo sito, per completare gli interventi “che garantiranno una gestione più flessibile, con impatti positivi sulla regolarità della circolazione”, è necessario proseguire i lavori di giorno e quindi interrompere la tratta. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - La linea ferroviaria Pisa-Livorno chiusa per lavori: “Per aumentare il trasporto di armi al più grande arsenale Usa in Ue”

In questa notizia si parla di: ferroviaria - pisa - livorno - lavori

Esplosione nella casa cantoniera: ritardi sulla linea ferroviaria Firenze-Pisa - Un'esplosione nella casa cantoniera ha scosso la circolazione ferroviaria tra Firenze e Pisa, creando disagi per i pendolari e i viaggiatori.

"Ferrovia Pisa-Livorno chiusa per la guerra" Dal 10 al 20 Giugno circolazione interrotta sulla linea ferroviaria per lavori legati a Camp Darby e ai rifornimenti militari https://www.quinewspisa.it/ferrovia-pisa-livorno-chiusa-per-la-guerra.ht Vai su Facebook

Lavori sulla rete ferroviaria Pisa-Livorno: per 7 mattine circolazione dei treni sospesa; Treni, lavori sui binari tra Pisa e Livorno dal 10 giugno: disagi in vista per i viaggiatori; Lavori sulla linea ferroviaria a Tombolo, circolazione sospesa: 'Chiuso per guerra'.

Treni Pisa - Livorno: modifiche alla circolazione fra il 10 e 20 giugno per lavori a Tombolo - Modifiche alla circolazione dei treni sulla linea Pisa – Livorno per consentire interventi di Rete Ferroviaria Italiana all’infrastruttura a Tombolo. Come scrive gonews.it

Lavori sui binari e scatta lo stop ai treni - TOSCANA: Nel fine settimana circolazione sospesa tra Pisa e Forte dei Marmi. Riporta toscanamedianews.it