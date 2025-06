La Lega Serie A ha comunicato il calendario dettagliato delle prime tre giornate del campionato 2025 26

La stagione 2025/26 di Serie A si avvicina e la Lega ha svelato il calendario delle prime tre giornate, con date e orari già definiti. Un entusiasmante avvio che promette sfide imperdibili, trasmesse su Sky, per vivere ogni momento di questo nuovo emozionante campionato. Scopri subito le partite che apriranno le danze e preparati a tifare, soffrire e gioire fin dai primi battiti!

La Lega Serie A ha comunicato il calendario dettagliato delle prime tre giornate del campionato 202526"> La Lega Serie A ha comunicato il calendario dettagliato delle prime tre giornate del campionato 202526. Ecco il programma completo con date, orari e partite trasmesse su Sky: 1ª Giornata – Dal 23 al 25 agosto 2025 Genoa-Lecce – sabato 23 agosto, ore 18:30 Sassuolo-Napoli – sabato 23 agosto, ore 18:30 Milan-Cremonese – sabato 23 agosto, ore 20:45 Roma-Bologna – sabato 23 agosto, ore 20:45 (Sky) Cagliari-Fiorentina – domenica 24 agosto, ore 18:30 Como-Lazio – domenica 24 agosto, ore 18:30 (Sky) Atalanta-Pisa – domenica 24 agosto, ore 20:45 Juventus-Parma – domenica 24 agosto, ore 20:45 Udinese-Verona – lunedì 25 agosto, ore 18:30 Inter-Torino – lunedì 25 agosto, ore 20:45 (Sky) 2ª Giornata – Dal 29 al 31 agosto 2025 Cremonese-Sassuolo – venerdì 29 agosto, ore 18:30 Lecce-Milan – venerdì 29 agosto, ore 20:45 (Sky) Bologna-Como – sabato 30 agosto, ore 18:30 Parma-Atalanta – sabato 30 agosto, ore 18:30 Napoli-Cagliari – sabato 30 agosto, ore 20:45 Pisa-Roma – sabato 30 agosto, ore 20:45 (Sky) Genoa-Juventus – domenica 31 agosto, ore 18:30 Torino-Fiorentina – domenica 31 agosto, ore 18:30 (Sky) Inter-Udinese – domenica 31 agosto, ore 20:45 Lazio-Verona – domenica 31 agosto, ore 20:45 3ª Giornata – Dal 13 al 15 settembre 2025 Cagliari-Parma – sabato 13 settembre, ore 15:00 Juventus-Inter – sabato 13 settembre, ore 18:00 Fiorentina-Napoli – sabato 13 settembre, ore 20:45 (Sky) Roma-Torino – domenica 14 settembre, ore 12:30 Atalanta-Lecce – domenica 14 settembre, ore 15:00 Pisa-Udinese – domenica 14 settembre, ore 15:00 Sassuolo-Lazio – domenica 14 settembre, ore 18:00 (Sky) Milan-Bologna – domenica 14 settembre, ore 20:45 Verona-Cremonese – lunedì 15 settembre, ore 18:30 Como-Genoa – lunedì 15 settembre, ore 20:45 (Sky)

