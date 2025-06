La Juventus torna su David | messaggio chiaro di Gyokeres

La Juventus torna ufficialmente alla carica per Viktor Gyokeres, con un messaggio chiaro e deciso. Tuttavia, il talento svedese sembra avere altre ambizioni, complicando i piani del club bianconero. A svelare i retroscena ci pensa il suo agente, Hasan Çetinkaya, che ha rivelato dettagli sorprendenti sulla futura destinazione del calciatore. La suspense si infittisce: sarà Gyokeres il nuovo volto della Juventus o i sogni di mercato resteranno solo un'illusione?

La Juventus continua a sognare Viktor Gyokeres, che però pare avere altre idee. E ci ha pensato il suo agente, Hasan Çetinkaya, a riportare i.

Gyokeres Juventus, i bianconeri sono ancora in corsa per lo svedese: lo Sporting lo farà partire per quella cifra! I dettagli - Viktor Gyokeres, attaccante svedese dello Sporting Lisbona, è al centro di una vivace sessione di mercato.

(TS) "Juventus, il borsino degli attaccanti: scende David, sogno Gyokeres"?

La #Juventus torna su #Gyokeres Secondo la Gazzetta dello Sport i bianconeri sarebbero tornati sulle tracce dell'attaccante dello Sporting: è lui l'alternativa numero uno a Osimhen

Juventus, rivoluzione in attacco: Vlahovic a un passo dall'addio, per i bookie sarà David il nuovo centravanti. - Dopo i cambi nella dirigenza e la conferma di Igor Tudor in panchina, c`è aria di rivoluzione nell`attacco della Juventus. Lo riporta calciomercato.com

Pagina 1 | Gyokeres, la strategia Juve da 20 a 100. Tra gli esterni c’è chi torna di moda… - Ben lungi dal voler ricostruire la genesi di quest’affascinante fusione universale - Come scrive msn.com