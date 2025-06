La Juventus parte con una goleada contro il modesto Al-Ain al debutto nel Mondiale per club

La Juventus esordisce nel Mondiale per club con una prestazione da sogno, schiacciando l’Al-Ain con un secco 5-0 all’Audi Field di Washington. I bianconeri scendono in campo determinati e subito in vantaggio, dando un chiaro segnale di forza e ambizione. Questa vittoria, oltre a rafforzare la loro posizione nel gruppo G, alimenta le speranze di un cammino prestigioso nel torneo. La Juventus parte a fuoco, sbloccando il risultato e lasciando il segno...

È subito goleada per la Juventus al debutto nel nuovo Mondiale per club, in corso di svolgimento negli Stati Uniti d’America. I bianconeri hanno travolto gli emiratini dell’Al-Ain per 5-0 all’Audi Field di Washington nel primo turno del gruppo G, rispondendo prontamente al Manchester City (2-0 sul Wydad Casablanca) e facendo un passo avanti molto importante verso la qualificazione agli ottavi di finale. Partenza a fuoco della Juve, che sblocca la partita già all’11’ con il colpo di testa vincente di Kolo Muani su cross di Alberto Costa. La compagine italiana è scatenata e trova il raddoppio al 21? con Conceiçao dopo un’altra bella azione personale di Alberto Costa, poi ci pensa Yildiz a firmare il 3-0 al 31? con un gran destro da fuori area. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - La Juventus parte con una goleada contro il modesto Al-Ain al debutto nel Mondiale per club

