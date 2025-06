La Juventus fa visita alla Casa Bianca | l’incontro con Trump

Una serata storica si accende alla Casa Bianca, dove la Juventus, simbolo del calcio europeo, si presenta in un contesto inedito e prestigioso. L’incontro con Donald Trump segna un momento unico, intrecciando sport e politica in un’occasione di grande rilievo durante il Mondiale per Club negli Stati Uniti. Un evento che sottolinea il valore globale del calcio e della presenza italiana nel mondo.

In occasione del Mondiale per Club in casa statunitense, calciatori e dirigenza bianconera insieme al presidente Usa

