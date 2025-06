La Juve vuole altri Yildiz | i piani di Comolli per Ben Seghir e Moore

La Juventus punta a rafforzare il suo attacco con stelle emergenti provenienti da Monaco e Tottenham, mentre il talento turco si avvicina al rinnovo. Comolli ha in mente piani ambiziosi per Ben Seghir e Moore, giovani promettenti già protagonisti in Europa. Ma quanto costano queste stelle e come potrebbero vestire la maglia bianconera? Scopriamo i dettagli di un mercato che promette scintille e sorprese, pronti a sognare un futuro all’altezza delle grandi aspettative.

Mentre il talento turco è pronto al rinnovo, il dg bianconero punta altri attaccanti della sua fascia d'età già protagonisti in Europa. Quanto costano e come possono arrivare le stelline di Monaco e Tottenham. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - La Juve vuole altri Yildiz: i piani di Comolli per Ben Seghir e Moore

