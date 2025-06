La Juve travolge l' Al Ain e conquista i primi tre punti al Mondiale per Club

La Juventus apre il suo cammino nel Mondiale per club con una vittoria travolgente sull'Al Ain, battendolo 5-0 e regalando un debutto stellare a Tudor. I bianconeri mostrano forza e determinazione, trascinati dalle doppiette di Kolo Muani e Conceiçao, lasciando il segno fin dall'inizio. Ora occhi puntati sul prossimo impegno contro il Wydad Casablanca, pronto a continuare questa avventura entusiasmante.

La squadra di Tudor debutta con 5 gol all'Al Ain. Show dei bianconeri con le doppiette di Kolo Muani e Conceiçao. Prossimo impegno domenica contro il Wydad Casablanca.

