La Juve torna in campo | allenamento dopo il successo contro l’Al Ain

Dopo il brillante debutto nel Mondiale per Club con un convincente 5-0 sull'Al Ain, la Juventus si prepara a tornare in campo per affinare le strategie prima della sfida cruciale contro il Wydad. La squadra è determinata a mantenere alta la concentrazione e l’energia, puntando a consolidare il proprio cammino nel torneo. La prossima partita si avvicina: i tifosi sono pronti a sostenere i bianconeri verso nuovi traguardi.

Dopo il successo al debutto del Mondiale per Club, con il 5-0 sull'Al Ain, la Juventus torna ad allenarsi in vista della prossima partita del girone contro il Wydad. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - La Juve torna in campo: allenamento dopo il successo contro l’Al Ain

