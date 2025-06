La Juve alla Casa Bianca mentre Trump parla di guerra | immagine distopica dallo Studio ovale

Immaginate una scena surreale: la Juventus, impettita nello Studio Ovale, mentre Trump discute di guerra e geopolitica, tra atleti transgender e crisi internazionali. Un mash-up tra sport, politica e cinema distopico che sembra uscito da un film degli anni Novanta o da una puntata di Scherzi a Parte. Un’immagine che lascia senza fiato, quasi come se il confine tra realtà e finzione si fosse dissolto, invitandoci a riflettere su un mondo sempre più complesso e imprevedibile.

Alzi la mano chi non ha pensato di essere finito in una puntata di Scherzi a Parte o dentro un capolavoro distopico del cinema degli anni Novanta o Duemila. La Juventus schierata nello Studio Ovale, da Elkann ai giocatori, tutta impettita mentre seduto alla sua scrivania il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, discuteva di un possibile attacco all’Iran, di guerra e pace (poca), atleti trasgender e tutto quanto si trova in bella vista nell’agenda dell’uomo piĂą potente del mondo. Lui a perfetto agio, loro – quelli sullo sfondo in giacca e cravatta o con la felpa bianca d’ordinanza – in evidente e crescente imbarazzo perchĂ© consapevoli di essere finiti al posto giusto nel momento sbagliato. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - La Juve alla Casa Bianca mentre Trump parla di guerra: immagine distopica dallo Studio ovale

