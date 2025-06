La Juve alla Casa Bianca mentre Trump parla di guerra all’Iran | immagine distopica dallo Studio ovale

Immaginate una scena che sembra uscita da un film distopico: la Juventus allo Studio Ovale, tra Elkann e i giocatori in atteggiamento deciso, mentre Trump discute di guerra e pace, tra atleti transgender e tensioni globali. Un quadro surreale che sfida ogni logica, come se fossimo finiti in un incubo distopico o in una puntata di Scherzi a Parte. Ma questa è la realtà o solo un’ipotesi futuristica? La risposta vi lascerà senza fiato.

Alzi la mano chi non ha pensato di essere finito in una puntata di Scherzi a Parte o dentro un capolavoro distopico del cinema degli anni Novanta o Duemila. La Juventus schierata nello Studio Ovale, da Elkann ai giocatori, tutta impettita mentre seduto alla sua scrivania il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, discuteva di un possibile attacco all'Iran, di guerra e pace (poca), atleti trasgender e tutto quanto si trova in bella vista nell'agenda dell'uomo piĂą potente del mondo. Lui a perfetto agio, loro – quelli sullo sfondo in giacca e cravatta o con la felpa bianca d'ordinanza – in evidente e crescente imbarazzo perchĂ© consapevoli di essere finiti al posto giusto nel momento sbagliato.

