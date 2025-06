La guerra liquida che combattiamo oggi

La guerra liquida di oggi non conosce confini né limiti: si diffonde come un’onda sottile e pervasiva, coinvolgendo ogni aspetto della nostra vita. Non si tratta più di conflitti armati tradizionali, ma di una battaglia invisibile, in cui anche l’intelligenza artificiale si sta infiltrando, rendendo il campo di battaglia ancora più complesso e imprevedibile. Un nuovo scenario che richiede attenzione e riflessione profonda.

Non è una guerra più pulita, non è nemmeno una guerra che fa meno male ai civili. È una guerra liquida, pervasiva e dove si sta infilando sempre più anche l'intelligenza artificiale.

La guerra liquida che combattiamo oggi.

La guerra liquida che combattiamo oggi - È una guerra liquida, pervasiva e dove si sta infilando sempre più anche l'intelligenza artificiale

