la guerra in medio oriente non deve mettere in secondo piano il dramma degli ucraini

In un mondo scosso da conflitti, la guerra in Medio Oriente non deve oscurare il dramma degli ucraini. Il G7 di Kananaskis, tra le maestose Montagne Rocciose del Canada, si è rivelato privo di slancio, mancando l'opportunità di rafforzare la coesione occidentale di fronte a sfide cruciali, tra cui l'invasione russa. È tempo di mettere da parte le divisioni e trovare unità per sostenere chi lotta per la libertà .

Il G7 di Kananaskis, tra le Montagne Rocciose del Canada, è stato deludente. Dal vertice internazionale non è emerso granché. I leader avevano l'occasione di compattare il fronte occidentale su diversi dossier, nonostante i capricci di Donald Trump. È mancata però la forza di spirito sulle questioni più importanti, a partire da quella su cui dovrebbe essere più facile trovare terreno comune: la lotta degli ucraini contro l'invasione militare della Russia. Il difetto del G7 è solo il riflesso di uno schema più grande, che abbiamo già visto. È un motivo ricorrente: si parla di Ucraina solo fin quando un altro argomento non attira l'attenzione, allora la resistenza di Kyjiv passa in secondo piano, diventa rumore di fondo, fino a sbiadire.

I missili lanciati da #Israele e #Iran colpiscono anche aree residenziali, uccidendo bambini e civili innocenti. Il Medio Oriente non può sopportare un'altra guerra. L'escalation deve essere fermata, a ogni costo, da tutti i soggetti coinvolti. Catherine Russell @uni Vai su X

