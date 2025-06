La grafo-pittura psichica di Franco Burattini in mostra a Jesi fino al 6 luglio 2025

Scopri l’universo affascinante della grafo pittura psichica di Franco Burattini, in mostra a Jesi fino al 6 luglio 2025. Un viaggio tra illusioni e verità, dove ogni immagine svela le profondità di una mente in tumulto. Una riflessione sulla natura dell’arte come inganno e sulla possibilità di interpretare con libertà e autenticità, tra sogno e realtà, nella complessa danza dell’anima. Non perdere questa straordinaria occasione di esplorare il cuore pulsante della psiche umana.

JESI – Qualunque forma d’arte è percorsa da un inganno. Ogni rappresentazione è menzogna. Ed è nel rovesciamento nicciano d’ogni socratica figuratività edificante che si squaderna la possibilità di un interpretare libero, errabondo e autentico al contempo, tra le quinte di una psiche in lotta. 🔗 Leggi su Anconatoday.it © Anconatoday.it - La grafo-pittura "psichica" di Franco Burattini in mostra a Jesi fino al 6 luglio 2025

