La giraffa per prendersi il mare Un bagno davvero accessibile | Grazie ai corrimano in acqua

che tutti possano vivere il mare senza limiti. La "Giraffa" trasforma l’esperienza balneare, garantendo autonomia e sicurezza a chiunque voglia immergersi nella bellezza del mare. Un piccolo grande passo verso un’estate più aperta e accessibile per tutti.

"Ora anche io che cammino male posso entrare in acqua senza paura". È la reazione di uno dei bagnanti che ieri mattina, allo stabilimento Hoasy di Tirrenia, ha provato per la prima volta la "Giraffa", un corrimano pensato per supportare le persone con disabilità motorie durante l’ingresso in mare. Il dispositivo, semplice ma efficace, accompagna chi ha difficoltà motorie dalla battigia fino dentro l’acqua. Un’idea concreta di inclusione, alla base del protocollo d’intesa firmato ieri in spiaggia tra Confcommercio e Comune di Pisa, con l’obiettivo di rendere il litorale sempre più accessibile. L’accordo punta a promuovere l’installazione di nuove "Giraffe" in altri stabilimenti balneari del litorale pisano, affinché persone con disabilità, anziani o con mobilità ridotta, siano essi cittadini o turisti, possano vivere il mare non solo sotto l’ombrellone, ma anche immersi in acqua. 🔗 Leggi su Lanazione.it