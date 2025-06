Il riferimento a un simbolo di forza e rinascita sottolinea l’ambizione di Netanyahu di scuotere le fondamenta del regime iraniano. La galassia delle opposizioni iraniane, dai filo monarchici ai curdi, si intreccia in una complessa rete di speranze e strategie. Distruggere gli impianti nucleari o abbattere definitivamente il regime degli ayatollah? La posta in gioco è alta e il futuro dell’intera regione potrebbe dipendere da questa decisione.

Distruggere gli impianti nucleari, azzerando la presunta minaccia atomica iraniana, o abbattere definitivamente il regime degli ayatollah? Non è ancora chiaro quale sia l’obiettivo principale dell’operazione militare lanciata da Benjamin Netanyahu. Certo è che il primo ministro israeliano ha da subito invitato gli iraniani a rovesciare la leadership del Paese battezzando non a caso l’operazione Rising Lion, Leone nascente. Il riferimento a un versetto biblico tratto dal Libro dei numeri («Ecco, un popolo si alza come leonessa e si drizza come leone; non si coricherà finché non abbia divorato la preda e bevuto il sangue delle vittime»), ma soprattutto un richiamo al leone che campeggiava sulla bandiera iraniana prima della rivoluzione khomeinista del 1979. 🔗 Leggi su Lettera43.it