La funzionalità Remix di Google Foto potrebbe supportare anche le modifiche video

Google Foto si prepara a rivoluzionare il modo di modificare i contenuti multimediali: la funzione Remix, attualmente dedicata alle immagini, potrebbe presto estendersi anche ai video, offrendo nuove opportunità creative agli utenti. Questa innovazione promette di trasformare le nostre modalità di editing, rendendo l’esperienza ancora più coinvolgente e versatile. Scopriamo insieme cosa potrebbe riservarci questa evoluzione nei prossimi aggiornamenti!

L'ultima versione dell'app di Google Foto nasconde nuovi indizi sulla funzionalità Remix: si andrà oltre le modifiche allo stile delle foto.

