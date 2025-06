La fuga di cervelli da Tesla | lasciano dirigenti e decine di migliaia di dipendenti

La fuga di cervelli da Tesla sta scuotendo le fondamenta dell’azienda, con dirigenti e migliaia di dipendenti in partenza. Da quando Elon Musk ha preso le distanze dall’amministrazione Trump, il colosso dell’auto elettrica ha affrontato sfide senza precedenti. Secondo The Atlantic, un terzo dei dirigenti presenti all’evento di Austin nel 2021 ha lasciato o è stato allontanato, alimentando un senso di instabilità che potrebbe compromettere il futuro di Tesla.

Da quando ha lasciato l'amministrazione Trump, Elon Musk sta cercando di rilanciare Tesla dopo un periodo in cui l' azienda ha accumulato pessimi risultati. Secondo la rivista The Atlantic, però, un terzo dei dirigenti che due anni fa erano sul palco con lui all'evento per gli investitori ad Austin, in Texas, ha lasciato o è stato allontanato da Tesla. Il magazine statunitense parla di " fuga di cervelli ": definisce così il crescente numero di persone che abbandona la nave dell'uomo più ricco del mondo. Solo da aprile se ne sono andate diverse figure di spicco dell'azienda: il responsabile dell'ingegneria software, il capo della divisione batterie e quello della robotica umanoide.