La Francia ora spedisce i gendarmi a caccia di clandestini su bus e treni

In un’operazione senza precedenti, la Francia mobilita 4.000 gendarmi per individuare clandestini sui mezzi pubblici in sole 48 ore. Un blitz deciso dal ministro dell’Interno, che mira a garantire sicurezza e ordine sulle tratte di treni e bus parigini. La lotta all’immigrazione irregolare si intensifica: Retailleau rivendica con orgoglio i risultati ottenuti finora, ma la sfida è ancora aperta. Continua a leggere.

Il ministro dell’Interno ordina un blitz: 4.000 agenti per scovare in 48 ore gli irregolari sui mezzi pubblici. In visita alla parigina Gare du Nord, Retailleau rivendica: «Da inizio anno ne abbiano fermati già 47.000». 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - La Francia ora spedisce i gendarmi a caccia di clandestini su bus e treni

In questa notizia si parla di: francia - spedisce - gendarmi - caccia

Francia: continua caccia all'uomo - Poliziotti e gendarmi perlustrano ancora questa mattina tutto il territorio della zona, attorno a Montpellier, nel sud della Francia. Secondo ansa.it

Caccia all'uomo in Francia. Macron, 'saremo inflessibili' - Diverse centinaia di poliziotti e gendarmi sono dislocati in Normandia per ritrovare Amra, in fuga con i complici che lo hanno liberato. Segnala quotidiano.net