la fondazione internazionale dona 22mila euro ai lions

La generosità della fondazione internazionale si traduce in un gesto concreto di solidarietà, donando 22mila euro ai Lions per dar vita a un progetto innovativo. Quattro appartamenti moderni e autonomi ora offrono a giovani con disabilità l’opportunità di vivere con dignità e indipendenza, grazie a un team di professionisti dedicati. Il sogno di “Vita indipendente” si realizza, aprendo nuove prospettive di inclusione e autonomia.

Inaugurati quattro appartamenti concepiti come veri e propri spazi di vita autonoma per giovani adulti con disabilità, accompagnati da un team di educatori professionisti. Il sogno di "Vita indipendente", progetto promosso da Anffas Stradella, realtà da anni impegnata nella tutela e valorizzazione delle persone con disabilità intellettiva e relazionale, è divenuto realtà grazie all'impegno congiunto del Lions Club Stradella Broni Montalino e del Lions Club Stradella Broni Host. L'obiettivo era chiaro e ambizioso: offrire a persone fragili non solo un alloggio ma un ambiente che fosse "palestra di vita", un luogo dove imparare l'autonomia quotidiana, coltivare relazioni, sviluppare competenze sociali e anche professionali.