La fine di Freeda è anche il tramonto del femminismo pop commerciale

La fine di Freeda segna anche il tramonto di un'epoca nel femminismo pop commerciale, un movimento che ha saputo parlare alle nuove generazioni con linguaggi innovativi e coinvolgenti. Dalla sua nascita nel 2017, questo progetto ha rivoluzionato il modo di comunicare i temi di uguaglianza e empowerment femminile, lasciando un'impronta indelebile. Ora, chiudendo i battenti, ci chiediamo quale eredità lasci questa rivoluzione mediatico-sociale e cosa ci aspetta nel futuro del femminismo digitale.

Freeda, uno dei progetti editoriali più ambiziosi e riconoscibili del femminismo social degli ultimi anni, è giunto al capolinea. La notizia della sua liquidazione è arrivata pochi giorni fa: la società chiuderà i battenti, ponendo fine a un'avventura iniziata nel 2017 tra grandi aspettative e. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - La fine di Freeda è (anche) il tramonto del femminismo pop commerciale

