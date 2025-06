La finale del Torneo ATP500 Halle | ecco dove seguirlo in tv e in streaming In campo Sinner per gli ottavi

Il tennis è in pieno fermento tra grandi appuntamenti internazionali: dopo Roma e Parigi, l'ATP500 di Halle si prepara a regalare emozioni senza sosta. Tra i protagonisti c’è anche Jannik Sinner, pronto a sfidare i migliori al mondo. Non perderti la finale: scopri dove seguire in tv e streaming le emozioni di questo prestigioso torneo e tifare il nostro campione fino alla conquista del titolo.

Il tennis non si ferma, dopo gli Internazionali di Roma e il Roland Garros, è ora tempo del Torneo Atp500 Halle. Scopriamo insieme quando ci saranno le gare di Sinner e dove andrà in onda la finale. Torneo Atp500 Halle: quando e dove vedere in tv la finale. L’ATP 500 di Halle è iniziato il 16 giugno e vede sfidarsi i migliori tennisti al mondo. Tra questi c’è anche Jannik Sinner che dopo aver perso la finale del Roland Garros contro Alcaraz cerca il riscatto. Lo spagnolo non ci sarà dato che sarà impegnato al Queen’s. Il numero uno al mondo dovrà vedersela con Sonego, Cobolli e Darderi. La finale dell’ATP 500 di Halle in Germania è in programma il 22 giugno 2025 e a trasmetterla è in esclusiva Sky Sport Tennis. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - La finale del Torneo ATP500 Halle: ecco dove seguirlo in tv e in streaming. In campo Sinner per gli ottavi

In questa notizia si parla di: halle - finale - torneo - atp500

Sorteggio ATP Halle 2025: i possibili avversari di Jannik Sinner turno per turno. Zverev solo in finale, Medvedev o Rublev in semifinale - Il sorteggio ATP di Halle 2025 si avvicina, con Jannik Sinner pronto a difendere il titolo e a sfidare i migliori del circuito.

MondoAce Flavio Cobolli ha battuto João Fonseca nel primo turno del torneo ATP 500 di Halle! È stata una partita molto combattuta, con Cobolli che ha rimontato dopo aver perso il primo set. Ecco i dettagli del match: * Risultato finale: Flavio Cobolli b. João F Vai su Facebook

ULTIM'ORA TENNIS ATP 500 Halle, #Sonego è agli ottavi di finale Battuto il tedesco Struff in due set (6-3, 6-2) #SkySport #SkyTennis Vai su X

