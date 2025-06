La federiciana Maria Chiara Scappaticcio premiata dall’Accademia dei Lincei

La Federiciana Maria Chiara Scappaticcio brilla ancora una volta: premiata dall’Accademia dei Lincei con il prestigioso “Antonio Feltrinelli Giovani” per il 2025, riconoscimento che celebra l’eccellenza in filologia e linguistica. Allieva di Giovanni Polara, docente di fama internazionale e suo mentore, Scappaticcio si distingue nel panorama accademico italiano. Il premio le è stato conferito per il suo eccezionale contributo alla ricerca, rafforzando la sua posizione di leader emergente nel campo delle lingue antiche.

Alla federiciana Maria Chiara Scappaticcio il prestigioso premio “Antonio Feltrinelli Giovani”. L’ Accademia nazionale dei Lincei per la Filologia e Linguistica le ha conferito il riconoscimento per l’anno 2025, dedicato a Giovanni Polara. Scappaticcio, professoressa ordinaria di Lingue e Letteratura latina del Dipartimento di Studi umanistici dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, è stata allieva di Polara. Il premio le è stato assegnato in virtù del percorso scientifico della docente federiciana e per “la capacità di analizzare gli aspetti sociali delle opere letterarie antiche da varie prospettive, a volte inesplorate, quali la loro circolazione e l’analisi dei contesti culturali che hanno contribuito a plasmare i testi stessi, ricavandone notevoli risultati originali”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

