La Fed lascia invariati i tassi e Trump attacca Powell | Uno stupido io farei un lavoro migliore

La Federal reserve mercoledì ha lasciato i tassi di interesse invariati nonostante gli attacchi di Donald Trump che, a riunione della banca centrale in corso, ha definito il presidente Jerome Powell uno “ stupido “. Pur non toccando il costo del denaro, la banca centrale ha confermato l’intenzione di ridurre quest’anno i tassi di complessivi 50 punti base, con due sforbiciate da un quarto di punto. Ma le incertezze sono molte e, anche solo rispetto a marzo, la convinzione di poter procedere con due riduzioni si va dileguando. Ben sette componenti della Fed stimano infatti che non ci sarà nessun allentamento quest’anno rispetto ai quattro dello scorso marzo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it