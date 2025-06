La falena che guardava le stelle | la sorprendente bussola stellare che guida la migrazione di un piccolo insetto

Immaginate una piccola falena, chiamata Bogong, che attraversa migliaia di chilometri con una precisione impressionante. Guidata da un sistema di navigazione naturale unico al mondo, questa creatura ci dimostra quanto la natura possa essere ingegnosamente sofisticata. Dalle stelle al campo magnetico, la migrazione delle falene Bogong svela un segreto affascinante sul potere della natura di orientarsi nel vasto universo. Continua a leggere per scoprire come queste sorprendenti creature sfidano i limiti del loro mondo.

Le falene bogong, in Australia, migrano ogni anno per centinaia di km per trascorre l'estate in alcune grotte nelle Alpi australiane. Si orientano sfruttando una doppia bussola: seguono le stelle e il campo magnetico terrestre. Un sistema di navigazione incredibilmente sofisticato per un piccolo lepidottero. 🔗 Leggi su Fanpage.it