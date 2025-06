La faida tra Trump e Tucker Carlson sta spaccando la destra sovranista americana

sta approfondendo le ferite di una destra sovranista americana sempre più divisa. Tra le tensioni tra Trump e Tucker Carlson, emergono fragilità e contraddizioni che rischiano di minare l’unità di un fronte che si definisce rivoluzionario. Una battaglia ideologica destinata a plasmare il futuro della politica americana, rivelando come le alleanze possano sgretolarsi sotto il peso delle scelte strategiche. La domanda ora è: il movimento Maga saprà risorgere da queste crepe?

Come in ogni tirannia che si rispetti, o aspirante tale, arriva sempre il momento del tradimento dei cantori della rivoluzione. La resa dei conti tra il leader e i suoi più devoti menestrelli, non appena l’ideologia si scontra con il muro della realtà. Nel caso del Trump II, stiamo assistendo allo scontro interno al movimento Maga ( Make America great again ) sul nuovo intervento militare degli Stati Uniti in Medio Oriente. Una divisione che si sta consumando in modo più meschino e plateale del previsto. L’ultima scena, in ordine temporale, si è consumata nella pillola video pubblicata il 17 giugno sui canali social di Tucker Carlson, ex volto di punta di Fox News, alfiere del trumpismo e oggi imprenditore mediatico indipendente con milioni di seguaci. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - La faida tra Trump e Tucker Carlson sta spaccando la destra sovranista americana

